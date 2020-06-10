Петербуржец заказал убийство отца и оказался в суде

Петербуржец заказал убийство отца и оказался в суде
Суд зарегистрировал уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Выборгский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербуржца, который заказал убийство собственного отца.

Инцидент произошел в марте прошлого года. По данным следствия, причиной заказного преступления стали конфликты между родственниками и корыстные побуждения. Мужчина обратился к посреднику с предложением за 50 тыс. рублей найти человека, который убьет его родственника за вознаграждение в 400 тыс. рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, «киллер» с огнестрельным оружием вошел в дом жертвы, расположенный в Парголово, где совершил три выстрела. Мужчина скончался в больнице от полученных ранений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похититель медицинских масок в Петербурге отделался «условкой».

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Петербуржец заказал убийство отца и оказался в суде
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