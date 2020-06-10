Похититель медицинских масок в Петербурге отделался «условкой»

Прокуратура Василеостровского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным в хищении 4 тыс. медицинских масок.

По данным следствия, мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом на хищение средств индивидуальной защиты. Затем обвиняемый и его сообщник поехали во двор дома №48 по 3-й линии Васильевского острова, где открыто похитили маски.

Как сообщили в прокуратуре города, сумма ущерба составила 156 тыс. рублей.

Василеостровский районный суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 2,6 года условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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