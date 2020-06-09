Жительница Тихвина предстанет перед судом за то, что чуть не задушила свою дочь

Жительница Тихвина предстанет перед судом за то, что чуть не задушила свою дочь
Сейчас девочке, к счастью, ничего не угрожает. Фото: pixabay.com

В Тихвинском районе Ленинградской области под суд попала жительница города Тихвин, которая едва не задушила двухлетнюю дочь.

Девочку, к счастью, передали отцу, который живет отдельно от семьи после развода, сейчас её жизни ничего не угрожает. Однако нерадивая мать ответит за свой поступок, её дело рассмотрит суд, передают в региональном управлении Следственного Комитета России. Инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в феврале 2020 года.

24-летняя девушка выпила лишнего и, бросив маленького ребенка на пол, стала сдавливать коленями шею девочки, пытаясь задушить её. Жизнь малышке спас дедушка, который вовремя остановил свою дочь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что десятилетний мальчик, которого в Парголово якобы избили подростки, как выяснилось, упал в люк канализации и выдумал историю об обидчиках, чтобы избежать наказания.

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