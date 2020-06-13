На Типанова откроется новый детский сад

На Типанова откроется новый детский сад
Детский сад на Типанова откроют в начале сентября. Фото: gov.spb.ru

В Московской районе Петербурга с 1 сентября откроется детский сад №18 на улице Типанова.

Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас идет процесс лицензирования образовательной и медицинской деятельности, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Детский сад сможет принять 50 человек. Планируется, что там будут две группы для детей двух – трех лет и две группы для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе подходит к завершению возведение детского сада. Его воспитанниками смогут стать 110 детей. Трехэтажное здание построено во дворе жилого комплекса «Новые кварталы Петергофа».

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