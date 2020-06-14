На Камчатке возбудили дело после опрокидывания катера — четыре человека пропали

На Камчатке возбудили уголовное дело после опрокидывания катера. Четыре человека, которые находились на борту, пропали.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня. Сигнал о том, что в 38 километрах от Авачинской бухты перевернулся катер, поступила сотрудникам МЧС под утро.

Как сообщили на сайте краевого главка МЧС России, судно перевозило груз к другому судну. Спасатели обнаружили катер примерно в 40 км от берега.

Дело возбудили по факту нарушения правил безопасности движения морского транспорта. Правоохранители будут выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о волне землетрясений на севере Камчатке. Специалисты смогли выделить восемь наиболее сильных поземных толчков.