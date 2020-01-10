На севере Камчатки произошла волна землетрясений

На севере Камчатки произошла волна землетрясений
Камчатка. Фото: pixabay

Российские сейсмологи зафиксировали десятки серьезных землетрясений, произошедших всего за один вечере в северной части Камчатки.

Согласно данным Единой Геофизической службы РАН, все землетрясения произошли на территории Олюторского района в период с вечера четверга, 9 января, по утро 10 января. Точное количество землетрясений не называется — сейсмологи не смогли зафиксировать их из-за большого количества.

Однако, специалисты смогли выделить восемь наиболее сильных поземных толчков магнитудой от 4,1 до 5,9. Самое мощное землетрясение произошло ближе к девяти вечера по местному времени. Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение.

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