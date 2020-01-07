Возле берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Накануне, 6 января, у берегов Пуэрто-Рико произошло крупное землетрясение, магнитуда которого составила 5,7.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США, подземные толчки начались в половину 11 утра по местному времени (13:32 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 21 километре от муниципалитета Гуайянилья, а его очаг залегал на глубине почти 13 километров.Данных о пострадавших не поступало. Угроза цунами отсутствует.

По данным местного телеканала Telemundo Puerto Rico, в результате землетрясения на юге страны частично обрушились несколько небольших домов. А в городе Гуянилья произошло обрушение местной достопримечательности — прибрежного скального образования Пунта-Вентана. В некоторых районах отключили электричество.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что сильное землетрясение произошло возле побережья Канады.