Сильное землетрясение произошло возле побережья Канады

Сильное землетрясение произошло возле побережья Канады
Канадский флаг. Фото: pixabay

Возле тихоокеанского побережья сейсмологи зафиксировали серьезное землетрясение магнитудой 6,2, сообщили во вторник, 23 декабря, в государственной служб по наблюдению за землетрясениями в Канаде.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство, очаг природного явления находился на глубине пять километров, а эпицентр находился в почти 200 километрах западнее города Порт-Харди. Угрозы цунами не было. Стихия также не повлекла за собой каких-либо разрушений или пострадавших.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3 в 343 километрах западнее города Кэмпбелл-Ривер, в котором приживает порядка 33 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотни человек пострадали в мощном землетрясении в Албании.

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Сильное землетрясение произошло возле побережья Канады
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