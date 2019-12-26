Сильное землетрясение произошло возле побережья Канады

Возле тихоокеанского побережья сейсмологи зафиксировали серьезное землетрясение магнитудой 6,2, сообщили во вторник, 23 декабря, в государственной служб по наблюдению за землетрясениями в Канаде.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство, очаг природного явления находился на глубине пять километров, а эпицентр находился в почти 200 километрах западнее города Порт-Харди. Угрозы цунами не было. Стихия также не повлекла за собой каких-либо разрушений или пострадавших.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3 в 343 километрах западнее города Кэмпбелл-Ривер, в котором приживает порядка 33 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотни человек пострадали в мощном землетрясении в Албании.