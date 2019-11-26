Сотни человек пострадали в мощном землетрясении в Албании

Мощное землетрясение произошло в Албании утром 26 ноября. Количество пострадавших исчисляется сотнями.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 располагался близ к городу Шиджаку рядом со столицей Тираной, недалеко от Дурреса. Именно там, как сообщает exit, зафиксирован наибольший ущерб.

В результате землетрясения пострадали сотни человек и обрушилось множество зданий. Так, в 30 км от Тираны из обломков удалось спасти двух детей. Еще несколько жилых домов и отель в семь этажей обрушились в Дурресе — ближайшем городе к эпицентру землетрясения.

Помимо этого, местные СМИ сообщают об обрушениях в городе Кавая. Информация о погибших не поступала.

Отметим, что последнее мощное землетрясение настигло Албанию в сентябре. Из-за мощных подземных толчков пострадали более сотни людей, ущерб был нанесен порядка 500 домов и 100 зданиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае в результате землетрясения погиб один человек.