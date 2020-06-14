Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов

Немецкие эксперты подготовили рейтинг практически не ломающихся кроссоверов среди моделей, представленных на европейском автомобильном рынке.

В качестве критериев специалисты выбрали число поломок автомобилей на протяжении первых 100 тысяч километров пробега. Рейтинг составили эксперты известного немецкого журнала об автомобилях Auto Bild. Выяснилось, что наиболее надежным кроссовером можно считать Seat Ateca, который сохраняет прочность даже после 100 тысяч километров.

На второй строчке расположился популярный и в России Volkswagen Tiguan, чей 2,0-литровый турбомотор на бензине и полный привод позволили достойно выдержать 150 тысяч километров. Замыкает тройку лидеров KIA Sportage на дизельном топливе. Также не отстают от него Volvo XC60 и BMW X1.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России изменили формат госзнаков на автомобилях.