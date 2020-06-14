Аномальное тепло вернется в Петербург в понедельник

Жара в Петербурге будет держаться как минимум три дня. Фото: unsplash.com

Жара в Петербурге будет держаться как минимум три дня. Фото: unsplash.com

Синоптики обещают, что вторая половина июля в Северной столице начнется с жаркой и солнечной погоды.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление о гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», грядущей ночью за окном будет +12…+14 градусов, а к середине дня воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Ветер ожидается умеренный, восточных направлений. Атмосферное давление будет понижаться.

Во вторник и среду, 16 и 17 июня, в город придут грозы и небольшие дожди. Несмотря на осадки, температура воздуха будет держаться на том же уровне, даже немного выше — +26…28 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начало рабочей недели принесет в Ленобласть тепло. В Ленинградской области понедельник будет жарким, в некоторых районах региона ожидается до +27 градусов тепла.