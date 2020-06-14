Начало рабочей недели принесет в Ленобласть тепло

В Ленинградской области понедельник будет жарким, в некоторых районах региона ожидается до +27 градусов тепла.

Согласно информации регионального управления МЧС, грядущее начало рабочей недели принесет в Ленобласть настоящую летнюю жару. По данным «Северо-Западного УГМС», температура до +27 градусов будет сопровождаться переменной облачностью и небольшими осадками.

В течение дня будет дуть умеренный восточный ветер, скорость порывов составит 3-8 метров в секунду. Ночью станет прохладнее, столбик термометра опустится до +9…+14 градусов, в некоторых районах и вовсе до +4 градусов. Наиболее теплая погода установится в Волховском, Киришском, Гатчинском, Тосненском, Бокситогорском и Кировском районах, прохладнее всего будет в Приозерском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики прогнозируют аномальную жару в европейской части страны.