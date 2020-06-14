В Петербурге встретят самолет с россиянами из Индии и Вьетнама

В Петербурге встретят самолет с россиянами из Индии и Вьетнама
В Пулково ждут вывозные рейсы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Этой ночью в Пулково встретят вывозной рейс с россиянами, которые возвращаются из Индии и Вьетнама.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, российские граждане вернутся на родину в ночь на понедельник, 15 июня. В Россию, среди прочих, прибудут 114 жителей Петербурга, Ленобласти и соседних регионов.

Петербуржцы уже прилетели в Москву, где их пересадят на самолет до Северной столицы. В Пулково пассажиров встретят инспекторы Роспотребнадзора и сотрудники Смольного. Им выдадут предписания о необходимости соблюдения двухнедельного карантина. Также им измерят температуру и продезинфицируют багаж.

Прибывших развезут по домам на специальных автобусах, которые будут сопровождать экипажи ГИБДД. Тех, кому негде самоизолироваться, доставят в обсерватор в Курортном районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиров пускают в Пулково без масок и перчаток.

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