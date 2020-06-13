Пассажиров пускают в Пулково без масок и перчаток

Пассажиров пускают в Пулково без масок и перчаток
Пассажиры входят в Пулково без масок. Фото: АБН

Аэропорт Пулково может стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Пассажиры, по словам очевидцев, не носят маски и перчатки при входе и у стоек регистрации.

Не исключено, что пренебрежение средствами индивидуальной защиты, приведет к новым заражениям. Это сведет к нулю все попытки авиаперевозчиков противостоять инфекции.

Фото: АБН

Так, базовый перевозчик Пулково авиакомпания «Россия» ввела обновленные ограничительные меры для защиты от коронавируса. Пассажиры обязаны проходить термометрию перед посадкой. Перед входом на борт они обрабатывают руки в перчатках дезинфицирующим средством. Пассажирам без масок, средства защиты «Россия» раздает на борту.

Несмотря на снятие части ограничений, коронавирус по-прежнему представляет угрозу. За последние сутки в Петербурге подтвердили 262 случая коронавируса. За весь период заразились более 20 тыс. человек, скончались 569 пациентов.

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Пассажиров пускают в Пулково без масок и перчаток