Пассажиров пускают в Пулково без масок и перчаток

Аэропорт Пулково может стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Пассажиры, по словам очевидцев, не носят маски и перчатки при входе и у стоек регистрации.

Не исключено, что пренебрежение средствами индивидуальной защиты, приведет к новым заражениям. Это сведет к нулю все попытки авиаперевозчиков противостоять инфекции.

Так, базовый перевозчик Пулково авиакомпания «Россия» ввела обновленные ограничительные меры для защиты от коронавируса. Пассажиры обязаны проходить термометрию перед посадкой. Перед входом на борт они обрабатывают руки в перчатках дезинфицирующим средством. Пассажирам без масок, средства защиты «Россия» раздает на борту.

Несмотря на снятие части ограничений, коронавирус по-прежнему представляет угрозу. За последние сутки в Петербурге подтвердили 262 случая коронавируса. За весь период заразились более 20 тыс. человек, скончались 569 пациентов.