Вторая «волна тепла» идет в европейскую часть России

Ветреная и дождливая погода в европейской части России сменится малооблачной погодой и жарой, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает РИА Новости, вторая волна тепла придет на территорию европейской части страны и простоит до 19 июня. До пятницы россиян ждет жара и отсутствие осадков. Такую погоду принесет антициклон, который придет в Россию из Скандинавии.

В понедельник и вторник, 15 и 16 июня, температура воздуха будет колебаться от +23 до +30 градусов тепла. Ветер будет южным, а солнце прогреет землю.

По словам Вильфанда, температура на европейской части страны превысит климатическую норму на 4-5 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальное тепло вернется в Петербург в понедельник. Ветер ожидается умеренный, восточных направлений. Атмосферное давление будет понижаться.