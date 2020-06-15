Ученые рассказали худеющим, когда надо ужинать

Ужин в позднее время запросто может стать причиной появления лишних килограммов. Фото: pixabay

Ужин в позднее время запросто может стать причиной появления лишних килограммов. Фото: pixabay

Ученые провели исследование и выяснили, какое время является оптимальным для ужина, когда пытаешься похудеть.

Эффективного сжигания жира и снижения уровня сахара в крови можно достичь, придерживаясь режима питания, при котором последним приемом пищи станет ранний ужин.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ужин в позднее время запросто может стать причиной появления лишних килограммов и повышения глюкозы в крови вне зависимости от калорийности пищи.

Специалисты утверждают, что ужин в десять часов вечера — слишком поздно. А если ужинать в шесть вечера и воздерживаться от еды до следующего утра, то уровень сахара в крови снизится на 20%, а лишние килограммы легко уйдут.

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