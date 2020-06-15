Петербуржцы назвали желаемую зарплату после пандемии

Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать после пандемии коронавируса. Исследование провел сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Участие в опросе приняли 4,9 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех регионов России, пишет «РБК». По данным экспертов, размер желаемой зарплаты населения с января снизился на 20% и составил 74 тыс. рублей. В начале года респонденты назвали зарплату в размере 92 тыс. рублей.

Размер желаемой зарплаты разнился в регионах. Так, В Москве идеальной назвали заработок в среднем 82 тыс. рублей, в Петербурге — 72 тыс. рублей.

Для женщин желаемая зарплата составляет 61 тыс. рублей. Мужчины в среднем называют заработок в 86 тыс. рублей.

Зарплату более 100 тыс. рублей хотели бы получать 21% опрошенных. 30-50 тыс. рублей устроили бы 27% респондентов, от 50 до 70 тыс. — 29%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в топ-3 регионов России по размеру зарплаты вошли Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.