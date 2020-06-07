Стало известно, в каких российских регионах самые высокие зарплаты

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о средней зарплате в российских регионах за первые три месяца 2020 года, сообщает RT.

В целом, первом квартале текущего года средняя зарплата россиян составил 48,3 тыс. руб.

Оказалось, что больше всего зарабатывают на Чукотке — там средняя зарплата составила 109,1 тысяч рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тыс. руб.),Тройку лидеров замыкает Москва (95,5 тыс. руб.). Потом следуют Магаданская область (89,5 тыс. руб.) и Сахалин (89,4 тыс. руб.).

Самая низкая средняя зарплата оказалась в Ивановской области (27 тыс. руб.), Дагестане (27,2 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. руб.), Алтайском крае (27,6 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (27,6 тыс. руб.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге число вакансий для курьера в апреле выросло на 20%, как и в целом по стране (кроме Москвы), говорится в исследовании сервиса Работа.ру. Такая востребованность в прошлом мало престижной профессии вызвана переходом торговли и сервисов в режим онлайн-деятельности. Соискателей такой работы тоже стало больше — в Петербурге на 14% — эксперты объясняют это тем, что в других сферах растет безработица.