Зарплата курьеров в Петербурге достигает 140 тысяч рублей

В Петербурге число вакансий для курьера в апреле выросло на 20%, как и в целом по стране (кроме Москвы), говорится в исследовании сервиса Работа.ру. Такая востребованность в прошлом мало престижной профессии вызвана переходом торговли и сервисов в режим онлайн-деятельности. Соискателей такой работы тоже стало больше — в Петербурге на 14% — эксперты объясняют это тем, что в других сферах растет безработица.

Зарплата курьера в Петербурге зависит от его «транспортных» возможностей: пешеходные курьеры в среднем могут рассчитывать на 37 тысяч рублей в месяц, а вот курьеры с автомобилем в Петербурге смогут заработать в среднем 52 тысячи рублей. Интересно, что курьеры в Петербурге могут работать только по выходным, получая за такую нагрузку в среднем 27500 рублей.

По данным Работа.ру в некоторых случая курьеры в Петербурге могут получать намного больше: например, популярный агрегатор такси (служба вызова такси) предлагает курьерам срочной доставки на личном автомобиле заработок до 140 тысяч рублей в месяц! Правда, нужно понимать, что как правило, такие высокие зарплаты часто обещают за невероятно высокие планы работы.

Соискатель работы курьера в среднем, это человек в возрасте 35 лет со средним стажем работы в 2,5 года.

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