Украинский волейболист Пашицкий получит место в «Зените» и российский паспорт

Украинский волейболист и экс-игрок кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий подписал контракт с петербургским «Зенитом». Он уже перебрался в Петербург и в скором времени получит российское гражданство.

О переходе Пашицкого в состав сине-бело-голубых сообщается на сайте «Зенита». Представители клуба отмечают, то он — один из сильнейших центральных блокирующих Суперлиги Париматч. В составе «Кузбасса» Пашицкий стал чемпионом и обладателем Суперкубка России и вышел в финал Кубка ЕКВ и Кубка России.

«Я всегда хотел играть в топ-клубах. «Зенит» — именно такой клуб: молодой, но с очень большими амбициями», — отметил Пашицкий.

Волейболист добавил, что любит играть в условиях конкуренции и постарается принести «Зениту» как можно больше пользы.

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