Tele2 поддержала работу благотворительного центра «Антон тут рядом»

Tele2 поддержала петербургский благотворительный центр абилитации людей с аутизмом «Антон тут рядом». Компания закупила у центра партию защитных масок и открыток для своих партнеров в Северо-Западном регионе.

После введения режима ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции петербургский благотворительный центр «Антон тут рядом» стал выпускать многоразовые маски с цитатами своих студентов — людей с аутизмом. На маски из натурального льна нанесли надписи: «Я только что несла любовь», «Чтобы было лучше» и другие высказывания. Вырученные при продаже средства идут на поддержку работы центра и развитие его подопечных. В условиях неопределенности, связанной с социально-экономическими последствиями пандемии, любая помощь подобным центрам важна. Одна из форм поддержки – закупка продукции, изготовленной фондом.

Tele2 приобрела маски и открытки с высказываниями студентов центра, чтобы вручить их партнерам, журналистам и лидерам мнений Северо-Западного региона. Это позволит помочь им с обеспечением безопасности в общественных местах, а также повысит узнаваемость центра «Антон тут рядом» за пределами Петербурга.

Центр «Антон тут рядом» был основан в 2013 году режиссером и издателем Любовью Аркус, которая сняла одноименный фильм о жизни молодого человека с аутизмом. Сегодня в центре работает 15 программ, среди которых творческие мастерские, сопровождаемое проживание и трудоустройство, а также музыкальный проект — оркестр «Антон тут рядом», и ранняя помощь в детских садах. В программах принимают участие 263 семьи взрослых, подростков и детей. Работа людей с аутизмом и другими особенностями в творческих мастерских содействует их социальной абилитации, так как является важной формой коммуникации.

Маски может приобрести любой желающий в онлайн-магазине центра «Антон тут рядом». Там же доступна посуда из гончарной мастерской и другие вещи, выполненные руками студентов центра.

Tele2 также помогает социальным предпринимателям через поддержку фонда «Навстречу переменам». Фонд финансирует и консультирует некоммерческие организации и предпринимателей, которые работают над улучшением жизни российских детей, их родителей и специалистов сферы детства. За несколько лет работы организации ее подопечные изменили к лучшему жизнь более 365 тысяч детей и подростков.