Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге
Стадион на Крестовском острове примет главное сражение соревнований в 2022 году. Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург сможет принять финал футбольной Лиги чемпионов, однако годом позже.

Данное решение связано с тем, что Стамбул не сможет принять финал турнира текущего сезона. Перестановки связаны с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщил телеканал Sky Sports, таким образом, решающий матч сезона 2019-20 пройдет в Лиссабоне (Португалия), а в следующем году это право вернется к Стамбулу.

При этом в Северной столице главное сражение соревнований пройдет в 2022 году, а не в 2021, как было запланировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» дома в товарищеском матче обыграл «Уфу». Автором единственного гола стал нападающий Артем Дзюба.

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