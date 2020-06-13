«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Уфу» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» дома в товарищеском матче обыграл «Уфу».

Матч закончился счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором единственного гола стал нападающий Артем Дзюба. Матч состоялся в закрытом режиме на базе петербуржцев в «Удельной», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 20 июня «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков. ЦСКА располагается на пятой строчку с 36 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». Во вторник, 9 июня, на сайте «Зенита» появилась публикация, в которой говорится, что Российский футбольный союз (РФС) признал техническую ошибку в регламенте проведения Олимп-Кубка России.