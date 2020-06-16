В Шушарах появится детский сад, в который смогут пойти незрячие дети

Новый детский сад на 320 мест планируют построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Он должен быть готов к концу 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Госстройнадзора, ведомство выдало разрешение на строительство детсада на Школьной улице в Шушарах. Дошкольное учреждение построят площадью около восьми тысяч квадратных метров и высотой в три этажа.

Детский сад сформирует 20 групп дошкольников разных возрастов, а также группу для детей с нарушениями зрения и слуха.

Проект здания подразумевает строительство музыкального и спортивного зала, бассейна, а также специализированных помещений для детей с ограниченными возможностями.

Строительство должны завершить до 11 декабря 2020 года.

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