В Шушарах появится детский сад, в который смогут пойти незрячие дети

В Шушарах появится детский сад, в который смогут пойти незрячие дети
Проект детского сада в Шушарах. Фото: Госстройнадзор

Новый детский сад на 320 мест планируют построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Он должен быть готов к концу 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Госстройнадзора, ведомство выдало разрешение на строительство детсада на Школьной улице в Шушарах. Дошкольное учреждение построят площадью около восьми тысяч квадратных метров и высотой в три этажа.

Детский сад сформирует 20 групп дошкольников разных возрастов, а также группу для детей с нарушениями зрения и слуха.

Проект здания подразумевает строительство музыкального и спортивного зала, бассейна, а также специализированных помещений для детей с ограниченными возможностями.

Строительство должны завершить до 11 декабря 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга появится новая школа.

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