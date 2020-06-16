Ленобласть начнет сотрудничество с Узбекистаном

Правительство Ленинградской области в скором времени заключат соглашение с властями Бухарской области, что в Узбекистане.

Как сообщили в областном правительстве, вице-губернатор по внутренней политике Алексей Кондрашов заявил, что Россия и Узбекистан осознают важность сохранения хороших отношений в рамках многолетнего сотрудничества. Сейчас его целями стало урегулирование вопросов трудовой миграции и поставки узбекских товаров в Ленобласть. Программа начнется после окончания коронавирусной пандемии.

Также власти создали рабочую группу по вопросам взаимодействия с Узбекистаном в нескольких сферах. Осенью этого года представители Ленобласти посетят Ташкент и Бухару с рабочим визитом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Индия будут развивать сотрудничество. Компании Петербурга имеют свои предприятия в городах Индии.