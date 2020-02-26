Петербург и Индия будут развивать сотрудничество

Петербург и Индия будут развивать сотрудничество
Ваарма надеется, что поток туристов будет увеличиваться как и в предыдущие 2 года. Фото: gov.spb.ru

На встрече обсуждались возможное сотрудничество в различных сферах.

Во вторник, 25 февраля состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с чрезвычайным и уполномоченным послом Индии в России Венкатешем Ваармой.

Беглов подчеркнул, что Индия один из главных партнеров города. Компании Петербурга имеют свои предприятия в городах Индии. Также, они заинтересованы в поставках судов, кораблей, строительстве тепло и гидростанций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Водоканал» готов предложить помощь в строительстве сооружений для очистки воды в Мумбаи и поделиться знаниями по управлению качеством в сфере водоснабжения.

Кроме этого, обсуждалось развитие туризма. Сейчас активно ведутся переговоры по открытию прямого авиасообщения между Петербургом и Индией. Рассматривается варианты прямых рейсов в Мумбаи и Дели. Это поспособствует увеличению туристического потока. Подчеркивается, что Петербург надеется на увеличение гостей из Индии, этому может помощь оформление электронных виз.

Веакантеш Ваарма же сказал, что Петербург очень важен для Индии в их взаимоотношениях с Россией — в политическом и экономическом плане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов попросил петербуржцев с пониманием отнестись к сложностям в связи с коронавирусом.

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