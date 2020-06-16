Дополнительные «Сапсаны» запустят между Москвой и Петербургом на выходных

Российская железная дорога запустит дополнительные пары скоростных поездов «Сапсан» между двумя столицами.

Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Дополнительные пары «Сапсанов» будут курсировать между Москвой и Петербургом с пятницы по воскресенье — с 19 по 21 июня. Запуск дополнительных поездов связан с ростом пассажиропотока.

В Москову поезда отправятся в 9.00, 13.00 и 21.00. А из столицы в Петербург составы тронутся в 13.30, 15.30 и 21.00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отменённые рейсы «Сапсанов» снова возвращаются в расписание. Речь идет о 13 парах поездов по будням и 15 парах поездов по выходным – их отменяли из-за коронавируса и падение спроса. Теперь же россияне готовы к путешествиям – тем более в связи с ослаблением введенных ограничений.