В России удаленную работу могут прописать в ТК

Удаленную работу могут закрепить в ТК РФ. Фото: pixabay

Удаленную работу могут закрепить в ТК РФ. Фото: pixabay

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов внесли в думу законопроект о регулировании удаленной работы.

Как сообщает РИА Новости, целью этого законопроекта является повышение гибкости занятости и применения современных технологий в трудовых отношениях. Для этого чиновники и депутаты предлагают усовершенствовать нормы по дистанционной и удаленной работе.

Дополнения предлагается внести в главу 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников», сконцентрировав их под названием «Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России назвали перспективные сферы для работы на удаленке. Эксперты рассказали, какая удаленная работа в будущем будет пользоваться большим спросом из-за пандемии коронавируса.