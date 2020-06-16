В Ленобласти 2,5 тысячи человек пострадали от присасываний клещей

С 11 мая в Ленинградской области 2 тыс. 483 человека пострадали от присасывания клещей. Это ниже средних многолетних уровней в 1,6 раза.

Среди пострадавших 821 — дети, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ленобласти.

Случаи укусов клещей зарегистрированы на территориях всех 17 районов региона. Больше всего пострадавших в Тихвинском (493), Подпорожском (299), Гатчинском (210), Бокситогорском и Киришском (по 193) районах. Высокие показатели также в Волховском (186), Кингисеппском (160), Всеволожском (154), Тосненский (113), Сланцевский (99), Лужском (96) и Лодейнопольском (89) районах.

С 9 по 15 июня выявлено 367 случаев присасывания клещей, это ниже средних многолетних уровней на 23,9%.

Возбудитель клещевого энцефалита обнаружен в 14 из 2 тыс. 41 исследованных клещей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали первый случай клещевого энцефалита в текущем сезоне.