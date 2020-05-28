В Петербурге зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита в этом году

В Петербурге зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита в этом году
Петербургские лаборатории уже исследовали 587 клещей, снятых с людей. Возбудитель клещевого энцефалита нашли в одной пробе, а иксодового клещевого боррелиоза — сразу в 126. Фото: pixabay.com

В Северной столице зафиксировали первый случай заражения клещевым энцефалитом в текущем сезоне.

За последнюю неделю, с 18 по 24 мая, в медучреждения Петербурга обратились 223 человека с жалобами на укус клещам, среди них — 85 детей, передают в городском управлении Роспотребнадзора. В общей сложности, на территории Северной столицы от опасных насекомых пострадали 29 человек, 12 — в Курортном районе, 6 — в Красногвардейском, еще по трое — в Приморском и Пушкинском.

Первым в этом сезоне пациентом с клещевым энцефалитом стал ребенок младше 17 лет. Кроме того, врачи выявили пять случаев боррелиоза, передающегося с укусом клещей, четверо пострадавших — дети. Все они пострадали на территории Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выросло количество случаев укусов клещей из-за того, что в этом году не обрабатывали кладбища.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
клещевой энцефалит клещи санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собак научили распознавать коронавирус по запаху
В Петербург прибыли первые троллейбусы поставки 2020 года
Росприроднадзор разберется в обстоятельствах загрязнения реки Оккервиль ...
Завод Nissan в Петербурге опять приостановит работу на три недели
В Петербурге зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита в этом году
«СКА», «Амур» и «Металлург» обменялись ...
В Петербурге мошенники заставили старушку купить БАДы на 250 тысяч, убедив ...
Аферистка-«туроператор» обманула 50 жителей Петербурга на 5 млн рблей