Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с ЦСКА после долгой паузы.

Он отметил, что все игроки готовятся к матчу, кроме Эмануэля Мамманы.

«Нам предстоит сложный выездной матч. Будем к нему готовиться, как и к любому другому матчу», — сказал Семак.

Тренер также добавил, что команды хорошо знают друг друга, поэтому сюрпризов не ожидается.

Напомним, 20 июня «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Сине-бело-голубые лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков. ЦСКА находится на пятой строчке с 36 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». На сайте «Зенита» появилась публикация, в которой говорится, что Российский футбольный союз (РФС) признал техническую ошибку в регламенте проведения Олимп-Кубка России.