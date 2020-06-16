Автоледи не поделили перекресток Суздальского и Демьяна Бедного

В Калининском районе столкнулись две иномарки. Дорогу не смогли поделить автоледи.

Авария случилась сегодня вечером, 16 июня, на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Демьяна Бедного. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками дорожного инцидента стали машины марок Opel и Toyota. Свидетели столкновения отметили, что машины стояли в левом ряду, проеду не мешали.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Макарова перевернулся автомобиль, второй участник аварии вылетел с проезжей части на газон. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Обстоятельства столкновения транспортных средств не приводятся.