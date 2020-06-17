Первый штраф за нарушение самоизоляции в Петербурге признали незаконным

Первый штраф за нарушение самоизоляции в Петербурге признали незаконным
Городской суд Санкт-Петербурга на Бассейном улице, 6. Фото: Baltphoto

Городской суд Северной столицы признал недействительным штраф за нарушение режима самоизоляции, назначенный петербуржцу Алексею Полищуку.

Адвокат местного жителя, Александр Передрук, отметил, что решение, принятое Ленинским районным судом, признано незаконным и отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом во вторник, 16 июня, пишет «Интерфакс Северо-Запад».

Отметим, что Полищук был задержан сотрудниками правоохранительных органов еще 7 апреля. 38-летний мужчина вместе с ребенком вышел на детскую площадку во дворе одного из домов по Лермонтовскому проспекту. Пребывание на спортплощадке обошлось ему в 15 тысяч рублей. Это был первый штраф такого рода в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медсестре, работающей в «Ленэкспо» грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушения в ношении защитного обмундирования.

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