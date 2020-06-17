Первый штраф за нарушение самоизоляции в Петербурге признали незаконным

Городской суд Северной столицы признал недействительным штраф за нарушение режима самоизоляции, назначенный петербуржцу Алексею Полищуку.

Адвокат местного жителя, Александр Передрук, отметил, что решение, принятое Ленинским районным судом, признано незаконным и отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом во вторник, 16 июня, пишет «Интерфакс Северо-Запад».

Отметим, что Полищук был задержан сотрудниками правоохранительных органов еще 7 апреля. 38-летний мужчина вместе с ребенком вышел на детскую площадку во дворе одного из домов по Лермонтовскому проспекту. Пребывание на спортплощадке обошлось ему в 15 тысяч рублей. Это был первый штраф такого рода в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медсестре, работающей в «Ленэкспо» грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушения в ношении защитного обмундирования.