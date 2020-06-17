Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушение дресс-кода

Инцидент произошел еще в мае, во время визита в "Ленэкспо" Александра Беглова. Фото: gov.spb.ru

Инцидент произошел еще в мае, во время визита в "Ленэкспо" Александра Беглова. Фото: gov.spb.ru

Молодой сотруднице Госпиталя ветерана войн, временно работающей в «Ленэкспо», где развернут стационар для коронавирусных больных, грозит существенный штраф.

Оказалось, что девушка нарушила дресс-код, — это заметили во время рабочего визита во временный госпиталь губернатора Северной столицы Александра Беглова. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе городских судов, передает «КП — Санкт-Петербург».

У медсестры была расстегнута молния защитного костюма и сняты специальные очки. Отметим, что нарушения в рабочем обмундировании у сотрудницы госпиталя в «Ленэкспо» были замечены еще в мае, 15 числа, во время посещения центра главой города и главным санитарным врачом Натальей Башкетовой. Она же обратила внимания на пренебрежение правилами безопасности. Медсестре придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

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