Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушение дресс-кода

Молодой медсестре из &#171;Ленэкспо&#187; грозит штраф до 40 тысяч рублей за нарушение дресс-кода
Инцидент произошел еще в мае, во время визита в "Ленэкспо" Александра Беглова. Фото: gov.spb.ru

Молодой сотруднице Госпиталя ветерана войн, временно работающей в «Ленэкспо», где развернут стационар для коронавирусных больных, грозит существенный штраф.

Оказалось, что девушка нарушила дресс-код, — это заметили во время рабочего визита во временный госпиталь губернатора Северной столицы Александра Беглова. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе городских судов, передает «КП — Санкт-Петербург».

У медсестры была расстегнута молния защитного костюма и сняты специальные очки. Отметим, что нарушения в рабочем обмундировании у сотрудницы госпиталя в «Ленэкспо» были замечены еще в мае, 15 числа, во время посещения центра главой города и главным санитарным врачом Натальей Башкетовой. Она же обратила внимания на пренебрежение правилами безопасности. Медсестре придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выходных по рекам и каналам Петербурга рассекли 12 гидроциклистов без прав.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов дресс-код ленэкспо медсестра санкт-петербург штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Первый штраф за нарушение самоизоляции в Петербурге признали незаконным
Коронакризис на 40% сократит ряды предпринимателей в Петербурге
Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф до 40 тысяч рублей ...
Торговый центр на Пулковском шоссе хотят продать за миллиард рублей
Стало известно, как вода поможет бросить курить
Врачи назвали продукты, способные защитить легкие от коронавируса
В ходе беспорядков в Париже пострадали 19 полицейских
Волочкова раскрыла секрет тонкой талии