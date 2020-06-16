На выходных в Петербурге поймали 12 гидроциклистов без прав, им грозит штраф до 15 тыс.

На выходных в Петербурге поймали 12 гидроциклистов без прав, им грозит штраф до 15 тыс.
Гидроциклист-нарушитель в Петербурге. Фото: УТ МВД по СЗФО

Петербургские транспортные полицейские пресекли правонарушения в акваториях Невы и Финского залива.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, правоохранители во время рейда выявили 32-летнего гидроциклиста на Большой Невке, у которого не было прав на управление судном. Стражи порядка разъяснили ему необходимость получения прав, вынесли предупреждение и отпустили.

Кроме того, за эти выходные полицейским попались 11 гидроциклистов за аналогичные правонарушения. Среди них были жители Петербурга, Москвы и Ленобласти в возрасте от 18 до 37 лет.

Всем нарушителям грозят административные штрафы в размере до 15 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гидроциклисты-нарушители попались полиции в Петербурге. Любителей экстремальной езды передали в местный ГИМС МЧС для привлечения к административной ответственности.

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