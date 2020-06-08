Гидроциклисты-нарушители попались полиции в Петербурге

Транспортная полиция провела рейд в акваториях Невы и Финского залива и поймала пятерых нарушителей на гидроциклах.
Как сообщает петербургский ЛО МВД России на водном транспорте, 29-летняя петербурженка на гидроцикле была остановлена правоохранителями в акватории Малой Невы. Оказалось, что у нее не было прав на управление маломерным судном.
Кроме того, за аналогичные нарушения поймали двух москвичей, петербуржца и жительницу Ленобласти в возрасте от 21 до 31 года.
Любителей экстремальной езды передали в местный ГИМС МЧС для привлечения к административной ответственности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице назвали даты открытия прогулок по рекам и каналам. На данный момент в Петербурге не работает всего один вид транспорта — водный.