Гидроциклисты-нарушители попались полиции в Петербурге

Транспортная полиция провела рейд в акваториях Невы и Финского залива и поймала пятерых нарушителей на гидроциклах.

Как сообщает петербургский ЛО МВД России на водном транспорте, 29-летняя петербурженка на гидроцикле была остановлена правоохранителями в акватории Малой Невы. Оказалось, что у нее не было прав на управление маломерным судном.

Кроме того, за аналогичные нарушения поймали двух москвичей, петербуржца и жительницу Ленобласти в возрасте от 21 до 31 года.

Любителей экстремальной езды передали в местный ГИМС МЧС для привлечения к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице назвали даты открытия прогулок по рекам и каналам. На данный момент в Петербурге не работает всего один вид транспорта — водный.