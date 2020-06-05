В Северной столице назвали даты открытия прогулок по рекам и каналам

На данный момент в Петербурге не работает всего один вид транспорта — водный.

Навигация должна была открыться еще 1 июня, однако теперь возобновления водного транспорта в черте города стоит ждать не раньше второго этапа отмены ограничений, введенных властями из-за коронавируса.

Как сообщается на сайте Агентства внешнего транспорта, открытие пассажирской навигации будет возможным только в рамках следующего этапа снятия ограничений.

Работа судоходных компаний будет возобновлена только при определенных условиях: члены экипажа будут проходить ежедневный осмотр, им будут регулярно измерять температуру. Кроме того, предполагается использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти с 22 мая открывается навигация для маломерных судов.