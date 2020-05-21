В Ленобласти с 22 мая открывается навигация для маломерных судов

С пятницы, 22 мая, в Ленинградской области стартует навигационный сезон для маломерных судов.

В четверг, 21 мая, губернатор 47 региона Александр Дрозденко подписал соответствующее соглашение, теперь по водоемам области смогут ездить катера и лодки. Решение о возобновлении навигации было принято в соответствии с улучшившимися с гидрометеорологическими условиями в Ленинградской области, а также смягчением ограничительных мер, действующих в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Отметим, что навигация для катеров и лодок была закрыта по распоряжению губернатора 30 октября прошлого года, как это происходит ежегодно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, когда в регионе возможно окончательное снятие ограничений, противодействующих распространению коронавируса.