В России может появиться новое пособие для матерей-одиночек

Дети разных возрастов получают социальную помощь от государства, в то время как родители-одиночки остаются неохваченными соцпомощью. Фото: pixabay.com

Дети разных возрастов получают социальную помощь от государства, в то время как родители-одиночки остаются неохваченными соцпомощью. Фото: pixabay.com

Члены Национального родительского комитета (НРК) предложили ввести временные дополнительные выплаты для матерей- и отцов-одиночек.

Инициатива комитета уже направлена в Государственную думу и правительство РФ, сообщила председатель ведомства Ирина Волынец в интервью телеканалу RT. Политик отметила, что пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала сложную экономическую ситуацию в стране. Хотя власти выделяют огромные средства на поддержку детей, родители-одиночки по-прежнему остаются неохваченными социальной помощью.

Планируется, что пособие будет выплачиваться ежемесячно в течение 2020 года, а размер выплаты составит, как минимум, два прожиточных минимума на каждого члена семьи. При этом все докризисные льготы также должны сохранятся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Совет Федерации предложил распространить выплаты, положенные детям от 3 до 16 лет, на детей, не достигших 18-летнего возраста.