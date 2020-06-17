На Комитет по благоустройству подали иск из-за отсутствия ограждений у пешеходных переходов в Петроградском районе

На Комитет по благоустройству подали иск из-за отсутствия ограждений у пешеходных переходов в Петроградском районе
Правоохранители установили, что Большой проспект П.С и Каменноостровский проспект являются наиболее аварийными дорогами района. Фото: прокуратура Петербурга

Прокуратура Петроградского района потребовала установить у пешеходных переходов ограждения, обеспечивающие безопасность проезжей части.

Как сообщили в городском надзорном органе, правоохранители установили, что Большой проспект П.С и Каменноостровский проспект являются наиболее аварийными дорогами района, где чаще всего происходят ДТП.

На более чем 30 участках дорог у регулируемых пешеходных переходов не установлены ограничивающие металлические ограждения.

Чтобы устранить нарушения законодательства прокуратура предъявила иск в Куйбышевский районный суд об обязании Комитета по благоустройству установить пешеходные ограждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по благоустройству забыл про полив деревьев в Петербурге. Петербургский комитет по благоустройству «мучает жаждой» молодые деревья в городе, которым необходим полив для того, чтобы они смогли вырасти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по благоустройству новости спб пешеходный переход прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каршеринг возвращается на дороги Ленобласти
Более 18,5 тыс. жителей Петербурга обследовали на COVID-19
Житель Петербурга обнаружил ужа в приборной панели автомобиля
В Тихвине ссора собутыльников закончилась резней
В Купчино задержали петербуржца за связь с 16-летней школьницей
Полиция задержала преступников, совершивших 19 краж на 3 миллиона рублей в ...
На Комитет по благоустройству подали иск из-за отсутствия ограждений у ...
Пьяная жительница Петербурга стала жертвой троих насильников на Товарищеском