Комитет по благоустройству забыл про полив деревьев в Петербурге

Петербургский комитет по благоустройству «мучает жаждой» молодые деревья в городе, которым необходим полив для того, чтобы они смогли вырасти.

Как сообщает «Мойка78», в этом году конец весны прошел практически без осадков, что негативно влияет на недавно посаженные деревья. Можно заметить даже трещины на почве под ними. Это говорит о том, что комитет по благоустройству не позаботился об их своевременном поливе.

Из-за этого сотни молодых деревьев могут просто погибнуть. Издание решило проверить, сколько комитет тратит на их обслуживание (полив, удобрение, защиту от вредителей и болезней и т.д.) — в ведомство уже направлен запрос.

При этом стоит отметить, что в прошлые годы комитет совсем не экономил на содержании зеленых насаждений — в 2018 году Смольный выделил на эти цели 3,5 млрд рублей.

В Петербурге уже было немало историй про гибель молодых деревьев из-за отсутствия должного ухода: например, в сквере на намыве Васильевского острова так и не выросли более двух сотен молодых лип и кленов.

Из-за безответственности властей высадкой деревьев в городе приходится заниматься горожанам — осенью gazeta.spb.ru сообщала, что на Площади Восстания активисты за свой счет высадят клены.