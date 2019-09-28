На Площади Восстания активисты высадят клены

Ямы для деревьев уже выкопаны. Фото: https://vk.com/mytndvor

Ямы для деревьев уже выкопаны. Фото: https://vk.com/mytndvor

В Северной столице на площади Восстания высадят деревья. Активисты уже выкопали старый грунт, где планируют сажать клены Глобозум.

Мероприятие состоится сегодня, 28 сентября. В акции примут участие активисты Государственная административно-техническая инспекция и комитет по благоустройству согласовали эту инициативу. Кроме того на помощь придут профессиональные садовники.

Как сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте», высадка деревьев планировалась целый год.

Ранее в GazetaSPb сообщали о восстановлении исторического ландшафта в Екатерининском парке. Работы обойдутся почти в 500 тысяч рублей.