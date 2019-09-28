На Площади Восстания активисты высадят клены

На Площади Восстания активисты высадят клены
Ямы для деревьев уже выкопаны. Фото: https://vk.com/mytndvor

В Северной столице на площади Восстания высадят деревья. Активисты уже выкопали старый грунт, где планируют сажать клены Глобозум.

Мероприятие состоится сегодня, 28 сентября. В акции примут участие активисты Государственная административно-техническая инспекция и комитет по благоустройству согласовали эту инициативу. Кроме того на помощь придут профессиональные садовники.

Как сообщили в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте», высадка деревьев планировалась целый год.

Ранее в GazetaSPb сообщали о восстановлении исторического ландшафта в Екатерининском парке. Работы обойдутся почти в 500 тысяч рублей.

высадка деревьев новости спб площадь восстания
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга выделят 3 млрд рублей на ремонт теплосетей в 2020 году
На Площади Восстания активисты высадят клены
Ford протаранил две стоящие машины на Грибоедова
Священник обвинил коллег и друзей Заворотнюк в равнодушии и пиаре
«Марсель» заинтересовался Александром Кокориным
Дорожный конфликт у Балтийского вокзала перерос в драку
На Ленинском проспекте произошло ДТП с участием Volkswagen Golf и ...
В работе Twitter произошел массовый сбой