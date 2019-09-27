В Екатерининском парке высадят деревья на почти 500 тысяч

В Екатерининском парке в Пушкине проведут восстановительную посадку деревьев — ив и берез. Работы обойдутся в 499 тыс. 110 рублей.

Согласно, договору подрядчик должен провести реставрацию, консервацию и воссоздание исторического ландшафта. Работы включают высадку аллей деревьев вдоль Подкапризовой дороги и одиноких серебристых ив у Большого пруда. Пни предварительно должны быть выкорчеваны.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Конкурс проходит в формате закупки у единственного поставщика. Заказчиком выступил ГМЗ «Царское село».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в 2020-м планируется высадить на 15% больше деревьев, чем в этом году. В городе появятся липы, клены, рябины, ивы, дубы, каштаны, ясени и березы. В 2019 году в Петербурге было посажено около 12 тыс. деревьев.