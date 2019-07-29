К 2020 году в Петербурге станет на 15% деревьев больше

Липа лучше других пород чувствует себя в Санкт-Петербурге. Фото: pixabay

Липа лучше других пород чувствует себя в Санкт-Петербурге. Фото: pixabay

В следующем году в Санкт-Петербурге планируется высадить на 15% деревьев больше, чем было высажено в этом году.

Больше всего будет посажено деревьев липы, так как эта порода хорошо адаптирована к условиям города. Помимо липы будет произведена высадка клена, рябины, ивы, дуба, каштана, ясеня и березы. Об этом Gazeta.SPb сообщили в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

В текущем году было посажено около 12 тысяч деревьев. Данный показатель почти на треть больше количества деревьев, высаженных в предыдущем году.

На сегодняшний день в Северной столице из-за сложных климатических условий высаживается всего 17 пород деревьев, которые устойчивы к негативному воздействию городской среды. Кроме того, для посадки деревьев нужно получать разрешение от ГАТИ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы жалуются на умирающих от грязи уток в прудах Таврического сада.