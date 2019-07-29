Петербуржцы жалуются на умирающих от грязи уток в прудах Таврического сада

Местные жители сообщают в социальных сетях о том, что водоемы в Таврическом саду в Санкт-Петербурге пребывают в ужасном состоянии.

Горожане отмечают, что из-за огромного количества тины и грязи в водоемах страдают птицы, которые там обитают. Очевидцы подчеркивают, что пруды в Таврическом саду очень давно не чистились: помимо природных загрязнений, в воде находится большое количество мусора.

По мнению местных жителей, именно из-за грязи в гниющей воде умирают утки, так как в прудах довольно часто они находят тела мертвых птиц.

Горожане призывают властей Санкт-Петербурга заняться очищением водоемов и приведением их в надлежащее состояние.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в двух медицинских учреждениях Санкт-Петербурга прокуратура нашла нарушения природоохранного законодательства.