Статистика авторынка и рейтинг наиболее продаваемых авто

В период пандемии COVID-19 продажи легкового транспорта серьезно упали. Как сообщает Автостат, в апреле текущего года было продано на 72,4% меньше новых автомобилей, чем за аналогичный период предыдущего года. Avto.pro, крупная онлайн-площадка по продаже и покупке запчастей, составила рейтинг наиболее продаваемых автомобилей в России.

Какую марку выбирают водители

Еще до марта 2020 года автомобильный рынок демонстрировал стабильный рост, однако с введением режима самоизоляции спрос на новый транспорт упал. Итоговое падение продаж в период с января по апрель составляет 19,1%, причем катастрофические снижение спроса наблюдалось только во время «черного апреля». Результаты апрельских продаж из пяти наиболее востребованных марок автомобилей выглядят следующим образом:

1. Lada. В апреле 2020 года удалось продать 9396 ед. авто. За аналогичный период прошлого года было реализовано 32316 ед.;

2. KIA. Продано 4334 ед. против 19819 ед.;

3. Renault. Продано 3135 ед. против 12543 ед.;

4. Volkswagen. Продано 3093 ед. против 9551 ед.;

5. Skoda. Продано 3041 ед. против 7359 ед.

Больше всех среди автопроизводителей пострадали Lada, KIA и Renault: продажи упали на 71%, 78% и 75% соответственно. Поставщики комплектующих для отечественного лидера авторынка также говорят о падении спроса. Запчасти на ВАЗ покупают не так активно, как в 2019 году. Аналитики полагают, что это связано с желанием автолюбителей экономить в сложный финансовый период.

Самые востребованные модели

Традиционно высоким спросом среди отечественных автолюбителей пользуется Lada Granta. В апреле было реализовано 3058 авто, хотя в предыдущем году продажи составили 12652 единицы. Менее востребованным транспортом оказалась Lada Vesta – в апреле продано 2913 автомобилей, в 2019 году реализовали 10131 авто.

Замыкает тройку лидеров апрельских продаж KIA Rio – 1737 автомобилей против 8509 единиц. В статистике KIA учтен как импортированный транспорт, так и собранный в России. Как отмечают аналитики, события «черного апреля» спровоцировали немецкий концерн Volkswagen AG временно отказаться от ранее принятой стратегии освоения российского авторынка. Модели Polo и Tiguan, которые являются наиболее востребованным транспортом Volkswagen, в апреле продавались достаточно плохо: 1372 и 1332 автомобиля.

В прошлом году продажи этих моделей составили 5665 и 2847 транспортных средств соответственно. Общее падение продаж составило 68%, что все равно меньше, чем у отечественного АвтоВАЗ, который больше остальных зависит от финансовых успехов на российском рынке. Официальных заявлений о значительном росте продаж в мае еще не было.