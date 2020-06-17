Ленобласть готовится встретить первый за это лето круизный теплоход «Русь Великая»

Ленобласть готовится встретить первый за это лето круизный теплоход &#171;Русь Великая&#187;
Теплоход "Русь Великая" прибудет в Дубровку 18 июня. Фото: flotrusich.ru

Туристический теплоход причалит в поселке Дубровка в четверг, 18 июня.

Об этом сообщили в областном правительстве. Первый за этот летний сезон туристический теплоход «Русь Великая» прибудет во Всеволожский район. Круизное судно встретят на причале в поселке Дубровка во Всеволожском районе Ленинградской области.

Теплоход завершит в Дубровке свой маршрут, начальным пунктом которого был Ярославль.

Отметим, что теплоход «Русь Великая» относится к универсальному типу «река — море». Он оснащен самыми современными техникой и оборудованием, системами навигации и пожарной безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корабли Каспийской флотилии прибудут в Петербург на парад ВМФ. Пять кораблей и противодиверсионных катеров Каспийской флотилии отправились в Северную столицу из Астрахани.

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