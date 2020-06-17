Проезд в Кировском районе стал Турухтанным

В Кировском районе Петербурга дали название ранее безымянному проезду. Согласно постановлению городского правительства, он стал Турухтанным.

Документ о присвоении названия подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 17 июня.

Наименование «Турухтанный» безымянный проезд получил из-за своего расположения. Он проходит параллельно дороге на Турухтанные острова и ведет к Малой Турухтанной гавани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сквер в Кронштадтском районе получил название «Инчхон» в честь корейского города-партнера. Решение было принято топонимической комиссией и одобрено губернатором Петербурга Александром Бегловым. Создание сквера «Инчхон» стало частью соглашения об установлении дружественных отношений между городами-партнерами.