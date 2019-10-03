Сквер в Кронштадте получил название Инчхон в честь корейского города

Теперь сквер официально носит название корейского города-партнера.

Сегодня 4 октября подтвердилась информация о том, что сквер в Кронштадте официально будет носить название корейского города-партнера, сообщает Piter.TV.

Так, новое имя этого места — «Инчхон», это решение было принято коллективно. Топонимическая комиссия выбирала подходящее название, а нынешний глава Петербурга Александр Беглов поддержал решение специалистов.

На официальном сайте администрации города можно ознакомиться с текстом постановления.

Напомним, что создание сквера один из шагов на пути к выполнению соглашения об установлению дружественных отношений между городами-партнерами.

Ранее GazetaSPB рассказала, что смотрители маяка Толбухин выложили в сеть видео с бушующими волнами.