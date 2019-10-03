Буйные волны засняли на видео смотрители маяка Толбухин

Смотрители: прогноз погоды от маяка Толбухин! Перед выходом на улицу надевайте гидрокостюм!

Работники маяка выложили в сеть кадры с разгулявшимися из-за сильного ветра волнами, опубликован роли в социально сети ВКонтакте, в сообществе «Музей маячной службы».

На фоне красочного сине-голубого неба бушующие, то и дело подлетающие вверх на высоту более метра, волны видны на записи.

Напомним, что накануне жители Санкт-Петербурга получили предупреждение от МЧС, в котором сообщалось об усилении порывов северного ветра в Петербурге в четверг 3 октября.

Ранее GazetaSPB сообщила о запланированном праздновании трехсотлетия старинного маяка Толбухин.